Opnieuw vluchtelingen aangetroffen in haven Zeebrugge

Dat meldt het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge. Tien mensen uit India zaten verstopt in een trailer. De haven van Zeebrugge wordt door vluchtelingen gezien als de poort naar het Verenigd Koninkrijk. Om dat probleem te counteren, is het binnendringen van een havenfaciliteit sinds midden juni 2016 een strafbaar feit geworden. Bij herhaaldelijke inbreuken worden indringers voor de correctionele rechtbank gedagvaard of zelfs aangehouden door de onderzoeksrechter.

Dinsdagmiddag werden drie 17-jarige Albanezen aangetroffen op een trailer die klaarstond voor transport. De illegalen bevonden zich in een nieuwe personenwagen op de trailer. Rond middernacht liep ook een Algerijn tegen de lamp in de haven van Zeebrugge. Enkele uren later werden tien mensen uit India aangetroffen in een trailer die bij een Zeebrugs transportbedrijf zijn lading kwam lossen.

(Belga)