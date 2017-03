Opnieuw groep vluchtelingen met kinderen aangetroffen in afgesloten koeltransport

Vijf personen namen onmiddellijk de vlucht. De vijftien overige vluchtelingen betroffen personen uit Irak en Iran. Het betrof onder meer enkele gezinnen met vier kinderen tussen 3 en 14 jaar.

De vluchtelingen waren in eerste instantie in Duinkerke terechtgekomen, maar gingen vervolgens naar Duitsland. Kennelijk werden zij nu naar Zeebrugge gesmokkeld om de oversteek te maken. Hiervoor werden zij ondergebracht in een koeltransport met bestemming Verenigd Koninkrijk. De temperatuur in het koeltransport was amper 2 graden, en het transport geladen was met worstjes voor een grootwarenhuis.

De vluchtelingen waren dik gekleed om te vermijden dat zij snel onderkoeld zouden geraken. Toen zij uit het koeltransport werden gehaald, bleken zij evenwel nog in goede gezondheid te zijn.

De afgelopen tijd worden meer en meer vluchtelingen aangetroffen in trailers in de transportzone van Zeebrugge. In de afgelopen vier weken worden overigens ongeveer 40% van de in West-Vlaanderen aangetroffen vluchtelingen in Zeebrugge (haven, transportzone, centrum, enz.) aangetroffen.

Er is al herhaaldelijk op gewezen dat het transporteren van mensen in een koeltransport tussen een lading levensmiddelen tegen een temperatuur van 2 graden levensgevaarlijk is. Koeltransporten worden van buitenaf afgesloten.

De aangetroffen personen zullen ter beschikking worden gesteld van de dienst vreemdelingenzaken.