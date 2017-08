Oostkamp opent grootste tennishal van België

TC Orscamp is trots om haar zes gravelterreinen en 3.700 m2 tenniscomplex te presenteren en opvallend daarbij: de leden en sympathisanten pasten bijna de helft van het geïnvesteerde bedrag bij: ruim 400.000 euro. TC Orscamp heeft een langdurige erfpachtregeling met de gemeente, die het oefenveld van eersteprovincialer KSV Oostkamp achteraan De Valkaart ontnam. De voetbalclub kreeg in ruil een synthetisch hoofdterrein, dat door de erfpachtregeling gefinancierd werd. Samen met een beperkte toelage en de noodzakelijke bancaire waarborgstelling van de gemeente staan ook de eigen leden en sympathisanten van TC Orscamp via crowdfunding in voor het totale kostenplaatje. (MDW)