Oostendse taxichauffeur redt leven van vrouw die vast zit in bad

Een 86-jarige vrouw uit Oostende heeft haar leven te danken aan haar vaste taxichauffeur. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. De vrouw neemt minstens één keer per dag een taxi van de Taxibond, maar toen de chauffeurs woensdag en donderdag niets van zich had laten horen, maakten haar taxichauffeurs zich zorgen. Een van hen ging ter plaatse en hoorde hulpgeroep. Met de hulp van de politie kregen ze toegang tot haar appartement. De vrouw zat al twee dagen in bad en slaagde er niet meer in om recht te staan. Ze was fel verzwakt en onderkoeld en herstelt in het ziekenhuis.

(JL)