Oostende: "Nu pas besef ik hoeveel mensen mij waarderen"

Al tijdens zijn carrière als verpleegkundige zette Willy zich in als vrijwilliger: in 1975 richtte hij in het Serruysziekenhuis een ziekenradio op en in 1981 zette hij mee zijn schouders onder de oprichting van de vzw Medios. In de jaren tachtig begon hij ook met joggen. "En vandaag loop ik nog elke dag tien kilometer", zegt de goedlachse Willy. "Het is iets wat ik niet meer zou kunnen missen."

