Oostende krijgt een uitkijktoren op voormalige militaire post

"In het Zuiden komt een nieuwe woonwijk, maar alles ten Noorden van de as Vuurtorendok-overzetboot willen we teruggeven aan de natuur", zegt schepen Jean Vandecasteele (SP.A). "Er komt op de site een grotere verduining en herinrichting. De Halve Maan, de verhoogde duin waar vroeger de Zeemacht een radarpost had, speelt daarin een belangrijke rol. Om het een meerwaarde te geven komt er bovenop in het gebouw een uitkijkpunt. In dat hoogste gebouw van de Halve Maan heb je een immens zicht op de zee, de wijk, de haven en het centrum."

Oostende wil ook de omgeving aanpakken en overbodige betonnen wegen uitbreken. "Rondom wordt de natuur hersteld. Om de site toch nog toegankelijk te houden komt er een brug over de duin en het natuurgebied. Dat wordt leuk, maar komt er toch vooral op vraag van de groene jongens om de fauna en flora van het toekomstige natuurgebied te vrijwaren. Het aansluitende pad zal de bezoekers uiteindelijk in de uitkijkpost brengen.

"Dit betekent een nieuw troef want het maakt deel uit van een wandelas tussen de veerdienst, de slipway, het Fort Napoleon en de nieuwe woonwijk. Wandelaars zullen via borden geïnformeerd worden en ook de gidsen zullen we betrekken in het project. De uitkijktoren zal ook toegang geven tot bunkers uit de Tweede Wereldoorlog op de site. Het zal niet permanent toegankelijk zijn, maar de bunkers zullen wel bewaard worden. Er is geen nood om ze in te richten want op Raversijde hebben we al een sterke museale invulling over die periode. Om de bunkers op de Halve Maan toegankelijk te maken en helemaal in te richten heb je trouwens minstens 2 miljoen euro nodig en dat is er echt over want op Raversijde hebben we al het beste bewaarde stuk Atlantikwall."

De inrichting van de uitkijktoren zal 200.000 euro kosten; de brug kost 300.000 euro. "Dit voorjaar vragen we een vergunning aan om het te realiseren. De werken kunnen starten in het najaar", zegt Vandecasteele.

(efoo/foto efoo)