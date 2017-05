Ook Geert Bourgeois enthousiast over erkenning Hondenzwemming Sint-Baafs-Vijve

Bestuursleden André Naessens, Bert De Smet en Vincent Herman zijn tevreden over het korte gesprek: "De minister-president was erg enthousiast over het evenement en de erkenningsaanvraag. Hij leek de Hondenzwemming in elk geval erg genegen. Nu maar hopen dat hij samen met Sven Gatz, minister van cultuur, in januari 2018 zijn handtekening onder de goedkeuring van onze erkenning plaatst."

Mocht vandaag minister-president @GeertBourgeois kort briefen over erkenningsaanvraag erfgoed voor Hondenzwemming. Mét deurmat als gift. pic.twitter.com/lxAftiAsUF -- Bert De Smet (@bertdsmet) 15 mei 2017

De Vlaams minister-president werd tijdens de ontmoeting ook officieel uitgenodigd voor de eerstkomende Hondenzwemming en kreeg daarnaast ook het eerste exemplaar van de nieuwe serie deurmatten die gemaakt werden ter promotie van de Hondenzwemming, met het speciaal voor de erkenning nieuw ontworpen logo.

De Hondenzwemming in Sint-Baafs-Vijve wordt jaarlijks op de tweede zondag van oktober georganiseerd door vzw Sint-Bavovrienden. In 2017 is het evenement aan haar 167ste editie toe. Samen met de professionele erfgoedpartners Centrum voor Agrarische Geschiedenis en Sportimonium én in samenwerking met dierenrechtenorganisatie GAIA probeert de vzw het evenement te laten erkennen als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Het stelt daarvoor een lijvig dossier samen waarmee het de expertencommissie en de Vlaamse Regering wil overtuigen van haar voorbeeldfunctie, haar dynamiek, haar aanpak rond dierenwelzijn en haar toekomstvisie. Kortom, van alle factoren om een erkenning in de wacht te slepen.

Het dossier wordt op 15 november ingediend. Als expertencommissie en Vlaamse Regering akkoord gaan, volgt de erkenning vervolgens in januari 2018.