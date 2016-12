Ook Armeense gemeenschap in Oostende viert kerst en nieuw

In Oostende wonen zo'n 120 Armeense families. De meesten zijn gevlucht voor de oorlog of omdat ze geen werk vonden in eigen land. Met de culturele vereniging Aragats komen deze Armeense families maandelijks samen. Elke zaterdagvoormiddag organiseren zij ook een taalklasje. "De kinderen spreken op school Nederlands, wat natuurlijk heel belangrijk is. Maar wij willen dat de kinderen ook hun thuistaal niet vergeten. Thuis spreken ze wel nog Armeens, maar in het taalklasje leert juffrouw Varduhi Bojajyan de kinderen de taal ook schrijven en lezen", vertelt directrice Armine Ayvazyan.

Het klasje telt wekelijks een 19-tal meisjes en jongens. Met het taalklasje wordt tijdens de kerstvakantie jaarlijks een feestje gehouden. Woensdagavond was dit opnieuw het geval in centrum De Blomme op Stene. De kinderen voerden onder de tonen van traditionele Armeense muziek allerlei dansjes en liedjes op. Bovendien werden er wensen voor het nieuwe jaar uitgewisseld. De ouders hadden bovendien allemaal voor een ruim aanbod aan zoetigheden gezorgd, zodat er achteraf gezellig samen van al dat lekkers gesmuld kon worden. Voor de kinderen kwam ook de kerstman nog langs.

(Johan)De kinderen van het Armeens taalklasje voerden onder de tonen van traditionele muziek dansjes en liedjes op, terwijl ze tussenin ook nog allerlei wensen uitten voor een vlotte overgang naar het nieuwe jaar. (Foto Johan)