Ontbijtactie voor Music for Life in Ruddervoorde levert 27.000 euro op

Dat bedrag is voor de vzw die zich met stofwisselingsziektes bezig houdt. "We kunnen niet uitdrukken hoe hard we iedereen willen bedanken", zegt papa Roy De Grande.

Meer dan 2.100 ontbijtmanden vlogen de deur uit. Hoeveel dat precies opbracht, was niet onmiddellijk duidelijk. Maar gisteren konden de ouders, familie en vrienden van Lenn met een cheque naar Music for Life van Studio Brussel in Boom afzakken. Daarop kwam maar liefst 27.136,49 euro te staan. "Een ongelofelijk hoog bedrag waar we nooit van hadden durven dromen", zegt papa Roy. "Het was geweldig om daar met heel wat mensen die geholpen hebben te staan. We zijn heel trots op wat we gedaan hebben."

Lenn is amper één jaar oud en lijdt aan één van de meest zeldzame stofwisselingsziekten ter wereld: de ziekte van Hurler. Hij moet een intensieve therapie volgen om zijn toekomst te verzekeren. Zonder behandeling zou het jongetje geen tien jaar oud worden. Maar die behandeling is peperduur: 6.000 euro per maand. Een gerenommeerde dokter startte daarom een vzw op die zich richt op stofwisselingsziekten.

Stamceltransplantatie

Het is aan die vzw dat het opgehaalde geld nu gestort zal worden. De ouders van Lenn gingen gisteren dan ook eerst bij de dokter in kwestie langs voor ze naar Boom reden. "Hij was uiteraard ook heel tevreden", zegt Roy. "En we weten dat het geld goed besteed zal worden. Dus het was met heel veel plezier gegeven."

Ondertussen is Lenn bezig met een intensieve chemotherapie. Daarna komt er een stamceltransplantatie. Na enkele maanden zal het gezin dan weten of die ook effectief aanslaat. "We zijn positief en Lenn houdt zich heel sterk. We zijn trots op ons klein ventje", zegt Roy.

(TLG)