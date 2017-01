Omwonenden tegen de komst van twee pluimveestallen voor 85.000 slachtkuikens in Passendale

Beide heren zijn samen met de buurtbewoners dan ook bang voor de gevolgen van de komst van twee pluimveestallen. "We vrezen geurhinder want de aanpalende woonwijken liggen in vogelvlucht op slechts een paar honderd meter. Bovendien produceren dergelijke kweekfabrieken veel ammoniak, koolstofdioxide en fijn stof. Ook zijn we bang dat het geloosde afvalwater een ernstige impact zal hebben op de waterhuishouding." Bij dit alles komt nog het zwaar vervoer dat zal verlopen via de Kraaiveldstraat...