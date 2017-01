Omstreden toilet van 100.000 euro in Brugse binnenstad geopend

Eindelijk is het zover. Woensdagmiddag werd het omstreden openbaar toilet achter de Stadsschouwburg officieel in gebruikgenomen. "Een grap", 'een gedrocht', 'een pissodroom'... De commentaren op de Facebookpagina 'Je bent van Brugge als...' lieten aan duidelijkheid niets aan de verbeelding over. Ook de opstelling was volgens velen niet bepaald een goed gekozen keuze omdat men van op een bank tegenover het toilet een vrij indiscrete inkijk had. Toen er ook een (niet bestelde) airco-installatie op het dak kwam, was het hek helemaal van het dak. Na wat aanpassingen en het verwijderen van de airco, ging het toilet -zowel voor dames als voor heren- woensdagmiddag open. De kostprijs voor de levering, de plaatsing en het omniumcontract bedraagt minstens 100.000 euro. Personeelsleden van de stad krijgen nu een opleiding om het automatisch toilet te poetsen.

(MDW)