Omgekomen visser wordt donderdag begraven in Oostende

Eric kwam om toen het schip, waar hij als schipper fungeerde, kapseisde voor de kust van Engeland, nu anderhalve week geleden. De dienst, om 9.30 uur in de Sint-Antoniuskerk op de Vuurtorenwijk, zal geleid worden door gewezen aalmoezenier der Kustvisserij Dirk Demaeght. Afgelopen zaterdag werd het onfortuinlijke vaartuig nog binnengeloodst in de haven van Oostende.

Matroos Johny Ronsijn (50) werd elf uur nadat hij op de romp van het schip lag, gered. Van de derde opvarende, de Spanjaard Fall Diaw Babacar, is nog steeds geen spoor. Eric kan, op vraag van de familie, enkel door hen worden begroet. Zijn naasten vragen dan ook om hun keuze te respecteren.

(JRO)

