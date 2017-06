Olympische tenue van Veerle Dejaeghere en trui van Paolo Bettini te koop voor goede doel

Tijdens de toogmarathon editie 2017 gaan 25 mensen voor 24 uur aan de toog zitten. Zij kunnen zich door familie en vrienden laten sponsoren voor het goede doel. Van zaterdag 1 juli om 15 uur tot zondag 2 juli om 15 uur wordt zoveel mogelijk geld ingezameld op de Kortemarkse Markt.

Er is doorlopend kinderanimatie, ritjes met paard en kar, Thuis-gezicht en acteur Wim Stevens komt de actie op gang trekken, er is een roofvogelshow en een kunstveiling, georganiseerd door Ookunst. Op 2 juli steekt Edje Ska om 12 uur het muzikale vuur aan de lont en acteurs Vic Dewachter en Gilda Debal komen, net zoals in 1997 aftellen naar het einde van de Toogmarathon. De vorige editie bracht ruim 120.000 euro op.

Een van de acties is een veiling van (gesigneerde) truitjes en andere verzamelobjecten van bekende sporters. Op enkele waardevolle stukken kan nog geboden worden. Daarbij onder meer een truitje van Veerle Dejaeghere van op de Olympische Spelen, een tweede truitje gesigneerd door een aanzienlijk deel van de Belgische delegatie en een wielertruitje van de Italiaanse flandrien Paolo Bettini.

Bieden kan via http://bit.ly/2reUMW9.