OCMW Kortrijk breidt brugfiguurwerking uit naar Unie der Zorgelozen

In navolging van de succesvolle brugfiguurwerking in onder andere scholen en kinderopvang, zet het OCMW van Kortrijk nu ook een brugfiguur in bij de Unie der Zorgelozen. Hiermee zet het OCMW een extra stap naar moeilijk bereikbare of nog niet bereikte doelgroepen.