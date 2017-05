OCMW-hoofdzetel in Brugge krijgt een opfrisbeurt

De hoofdzetel van het OCMW Brugge aan Ruddershove in Sint-Pieters, aan de overkant van het AZ Sint-Jan, wordt momenteel in een nieuw kleurtje gestopt. Het gebouw dat in 2006 in gebruik werd genomen, heeft de status van een landmark en dat wil het OCMW, de grootste zorgverstrekker in de regio, behouden. Op 8 mei is het bedrijf FDK Schilderwerken gestart met de werken, eerst met het reinigen en ontmossen van de gevels. Nadien kunnen de gevels in een nieuw kleurtje gestopt worden: blauw, geel en rood. De Brugse OCMW-voorzitter Dirk De fauw mocht dinsdagnamiddag een handje helpen bij deze werken vanuit de hoogtewerker en merkte dat het gebouw na tien jaar verkleurd was door zon en regen. Volgens Frank Deketelaere, zaakvoerder van FDK Schilderwerken, moeten de werken tegen eind juni klaar zijn. Eerder heeft dit bedrijf ook betonherstellingen uitgevoerd aan het AZ Sint-Jan in opdracht van het Brugse OCMW.

(SR)