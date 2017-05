OCMW Brugge verbaasd over het niet winnen van de publieksprijs op de Belfius Smart Awards

Dinsdagavond werden in Brussel de Belfius Smart Awards uitgereikt, een wedstrijd voor de beste innovatieprojecten die de grote uitdagingen in onze samenleving op een slimme manier helpen aan te gaan. De oproep tot projecten was niet alleen tot lokale besturen gericht, maar ook tot ondernemingen, scholen en zorginstellingen uit alle hoeken van het land. Ook OCMW Brugge deed een gooi naar de publieksprijs waarbij een voor iedereen opengestelde elektronische stemming de winnaar bepaalt. Tot hun grote vreugde bleken zij, met hun project omtrent zonnepanelen, op zondagavond toen de stemming sloot de populairste.

Zege voor Wetteren

"Onze architect heeft zondag om middernacht een screenshot genomen toen wij eerste stonden", zegt OCMW-voorzitter Dirk De Fauw. "Een vierkoppige delegatie vertrok dinsdagavond dan ook richting Brussel om de prijs in ontvangst te nemen." Groot was de consternatie toen de scholieren van het Scheppersinstituut uit Wetteren plots als winnaar afgeroepen werden. "Onze mensen gingen verhaal halen bij Belfius en hadden die avond zelfs het bewijs mee, maar kregen de titel toch niet toegekend."

Frauduleuze afzenders

Bij Belfius zit men zeer verveeld met de zaak. "Brugge stond zondagnacht inderdaad nipt voor Wetteren, maar wij hebben tussen de stemmen heel wat frauduleuze afzenders ontdekt die we niet konden goedkeuren en daardoor is de rangschikking veranderd", zegt Ulrike Pommée van Belfius. "De frauduleuze stemmen kwamen er voor alle duidelijkheid niet door toedoen van het OCMW, maar meer details kunnen we nog niet geven vooraleer de zaak grondig te onderzoeken." Dirk De Fauw: "Wij verwachten wel nog een verklaring."

(DDM)