Norovirus in woonzorgcentrum Ruddervoorde onder controle

Begin deze week was er een uitbraak van het norovirus in Ter Luchte. Een tiental mensen raakte besmet, en een persoon moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Het virus veroorzaakt vooral maag- en darmklachten en is uiterst besmettelijk.

Ter Luchte nam meteen de nodige maatregelen, onder meer een verhoogde handhygiëne en het gebruik van wegwerpschorten, en hield de besmette mensen op hun kamer.

"Het aantal effectief zieke bewoners is verminderd. Na de laatste ziekteverschijnselen houden we de mensen nog een paar dagen in isolatie", aldus Dubois. Het gevaar is echter nog niet geweken. Het woonzorgcentrum meent zelfs nog maar in de beginfase te zitten. "Vermoedelijk pas binnen twee tot drie weken zullen alle bewoners hersteld zijn. Voorlopig blijft de verhoogde waakzaamheid dus nodig."

