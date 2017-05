Noel Mahieu en Annita Lecluyse uit Kortrijk leerden elkaar kennen op het bal van de burgemeester

Annita werd in 1945 in Harelbeke geboren, Noel een jaartje later in Deerlijk. Ze leerden elkaar in 1966 kennen op het bal van de burgemeester in dancing Golden River in Deerlijk. Na een eerste ontmoeting volgde een tweede en al snel waren ze verloofd. Noel ging zelfs meehelpen op de markt bij de vader van A...