Niky Soete en haar baby Meryem zijn nog altijd spoorloos

Na drie dagen is de 18-jarige Niky Soete uit Oostduinkerke nog altijd spoorloos. Child Focus verspreidde zaterdag een opsporingsbericht: "Vooral over haar dochtertje zijn we ontzettend bezorgd bij deze vrieskou," licht Dirk Depover van Child Focus toe. "Onmiddellijke aanwijzingen dat de moeder gevaar loopt, zijn er niet. Ze is vrijdagavond thuis vertrokken. Waarheen en hoe de vrouw zich verplaatst, is onduidelijk. Omdat Niky meerderjarig is en we weinig aanknopingspunten hebben, zijn er voorlopig nog geen zoekacties gestart. Ze kan op dit moment al op heel wat plaatsen geraakt zijn per auto of per trein."

Ook het parket van Veurne bevestigt het opsporingsonderzoek maar onderstreept dat er geen aanwijzingen zijn dat de moeder of het kind gevaar lopen. "Uit de informatie die we nu hebben, wijst ook niets erop dat de moeder haar dochtertje iets wil aandoen."

Procureur Filiep Jodts van parket Veurne bevestigt dat Niky via het internet een bericht naar haar vriend heeft gestuurd waarin ze laat weten dat alles okee is en dat ze later contact zou opnemen. Tot vandaag maandag heeft Niky echter niets meer van zich laten horen.

Niky bekeerde zich drie jaar geleden tot de Islam. Onder haar eigen naam en die van haar Algerijnse vriend Heydari postte ze in 2014 nog 'Videos of Muslim Speakers'. En op Twitter pakte ze zuit met tweets zoals "This (Fajr prayer) is my morning meal. If I do not take it I lose my strength.'' ~ Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah" en "The most beautiful Women on earth is A Muslimah who fears Allah...".

Op haar Facebookprofiel vraagt ze om mee geld in te zamelen voor arme geloofsgenoten, waar een aantal van haar volgers bedenkingen oppert of dat geld dan wel terechtkomt bij de goede doelen die ze vooropstelt. Volgens haar vader Dominique zou die periode uit haar leven echter voorbij zijn en is Niky niet langer een bekeerde moslima.

Wie meer over deze verdwijning weet of wie Niky en Meryem hebben gezien wordt verzocht om contact op te nemen met Child Focus via het nummer 116 000 of om de politie te verwittigen via 0800/30.300. Niky heeft een tengere lichaamsbouw en halflang bruin haar. Ze heeft meerdere kleine moedervlekken in haar gezicht. Ze is 1,70 meter groot.

(Belga/mvdp)