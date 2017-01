Nieuwpoort: "Niets doen is gewoon niet aan mij besteed"

"Op ons programma stonden droppings, sinterklaasfeestjes en kerstfeestjes. We organiseerden sportwedstrijden, cultuurfeestjes en fietszoektochten", herinnert hij zich. Het organisatietalent van Luc was ook de gewestelijke leiding niet ontgaan en al gauw werd hij een onmisbare schakel in de werking van het gewest. Met spijt in het hart zagen ze Luc in 1987 uit het bestuur van KLJ vertrekken.

