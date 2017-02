"Nieuwe windmolenzone op zee niet uitgesloten"

Het bestaande Marien Ruimtelijk Plan is geldig van 2014 tot 2020. Toch wil staatssecretaris De Backer nu al beginnen met de voorbereiding van het volgende plan. "Als je alle betrokkenen inspraak wil geven, dan gaat daar wat tijd in", verklaart hij. "Bovendien is 2019 een verkiezingsjaar. Het zal kort dag zijn als we na de verkiezingen van 2019 en de regeringsvorming nog moeten beginnen aan het nieuw Marien Ruimtelijk Plan. Vandaar dat we nu al willen starten."

