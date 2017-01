Nieuwe tribune Winkel Sport officieel geopend tijdens nieuwjaarsreceptie

De nieuwe tribune van Winkel Sport, die al een tijdje in gebruik is genomen, werd vrijdagavond ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie officieel geopend door het schepencollege. Die tribune is noodzakelijk voor de ambitieuze club in tweede amateurklasse. Het is immers een voorwaarde om een licentie voor eerste amateurklasse te krijgen. En sponsor Geert Cool liet over die ambities geen twijfel bestaan : "We willen kampioen spelen."