Nieuwe kookketels voor Brugs OCMW na vijf miljoen bereide maaltijden

Sinds 2007 werden al meer vijf miljoen maaltijden bereid. Door het intensief gebruik van de materialen komt er sleet op en daarom werd er geld uitgetrokken voor de aankoop van nieuwe en optimale kookapparatuur. Het gaat om drie nieuwe kookketels geleverd door Sabemaf waarvan één van vierhonderd liter voor de bereiding van soep, een ketel van driehonderd liter voor de aardappelbereidingen en een ketel van tweehonderd liter voor sauzen. Volgens de Brugse OCMW-voorzitter Dirk De fauw werden nog werken in eigen beheer uitgevoerd om de ketels goed te laten draaien door de aanvoer van extra elektrisch vermogen en ijswater. Ondanks de werken is er nooit een onderbreking geweest in het leveren van warme maaltijden. De koks en keukenchefs kregen hiervoor dan ook een pluim van de voorzitter en voor de vlekkeloze overstap naar de nieuwe ketels.

(SR)