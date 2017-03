Nieuwe fietsroutes, boottochten en... focus op bier voor de Leiestreek

Bruno Dhaenens (schepen voor Toerisme) heette iedereen van harte welkom. Franky De Block (deputeerde West), Claude Croes (voorzitter Leiestreek) en Eddy Couckuyt (deputeerde Oost) waren de sprekers van dienst.

Heel wat nieuwigheden kwamen aan bod. Fietsen is één van de centrale thema's. Liefst tien routes staan in het teken van lokale lekkerheden. De 'vijf' tussen Leie en Schelde waarmee de bezoekers prijzen kunnen winnen is een sterke troef. "Maar er volgen nog campagnes om de Leiestreek als cultuurtoeristische bestemming in de markt te zetten.", aldus Claude Croes, burgemeester van Deerlijk en tevens voorzitter van Toerisme Leiestreek. "Er zijn liefst tien nieuwe themaroutes op het vernieuwde fietsnetwerk, met ruime aandacht voor het thema 'bier'."

"Van 8 juli tot 4 september blijven de boottochten de zomertoppers. Deze tochten worden gecombineerd met een culinair aanbod van streekproducten of een bezoek aan een bezienswaardigheid. Nieuwigheden zijn de tochten vanuit Waregem naar Brugge, alsook een ontbijttocht in Roeselare" voegt hij er tot slot nog aan toe.

>> alle brochures zijn online verkrijgbaar via www.toerisme-leiestreek.be.