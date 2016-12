Nieuwe bisschop zingt mee kerstliederen in Sint-Walburgakerk in Brugge

Het was een initiatief van het Davidsfonds in samenwerking met Bisdom Brugge en stad Brugge. De nieuwe bisschop Lode Aerts was ook van de partij. De aanwezigen zongen een twintigtal oude kerstliederen die ooit ontstaan zijn in de volksmond en in de huiskamer van onze voorouders en kloosters werden samen gezongen. Het koor Marcato onder leiding van dirigent Marc Verhaeghe uit St. Pieters zong de liederen eerst voor, Ignace Michiels zorgde voor de muzikale begeleiding op het orgel.

De toegang was gratis. Wie wou, kon een bijdrage schenken aan de drie Brugse Vincentiusverenigingen.

(MVN)