Nieuw Oostends politiekantoor aan Lijndraaiersstraat vlakbij bunker

De Oostendse politie werkt al jaren met twee kantoren: een deel van het korps is gehuisvest in het stadhuis, een ander deel in het vroegere Rijkswachtgebouw aan de Alfons Pieterslaan. Daarnaast zijn er nog de wijkkantoren, maar die blijven ook na de verhuizing naar de nieuwbouw op hun huidige plaats. De gesplitste werking bevordert de efficiëntie niet en daarom is al jaren sprake van één gecentraliseerd politiekantoor. Daar wordt nu eindelijk werk van gemaakt.

...