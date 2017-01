"Niet altijd leuk om lang van huis weg te zijn"

"Ik dacht eerst dat het een grap was, maar uiteindelijk bleek het toch waar: ik kon starten bij Katusha-Alpecin", opent Baptiste Planckaert. "Dat is een ambitieuze ploeg, waar ik de kans zal krijgen om mee te doen in de grote klassiekers en rondes. Het is een ideaal moment om nu Krak van Spiere-Helkijn te worden. Dat levert me wellicht enkele supporters meer op. Ik ga in ieder geval mijn best doen bij mijn nieuwe ploeg, Krakwaardig zijn, hé."

