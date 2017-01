Nemen van thermografische luchtfoto kan mogelijk voor wat overlast zorgen in Lo-Reninge

Het vliegtuig zal lager en trager vliegen dan de andere vliegtuigen, wat mogelijk wat geluidsoverlast kan veroorzaken.

Op basis van de thermografische luchtfoto zal iedere inwoner van Lo-Reninge kunnen zien hoeveel warmte er verloren gaat door de daken van de huizen en gebouwen en of zijn dak al dan niet voldoende is geïsoleerd. Van zodra de thermografische luchtfoto klaar is, zullen infosessies worden georganiseerd voor de inwoners.

Inwoners met vragen kunnen contact opnemen met de milieudienst via milieu@lo-reninge.be.

(KVCL)