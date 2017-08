Nationale hulde aan Albert I-monument in Nieuwpoort vernieuwd

De huldeviering vond voor de 82ste maal plaats en er waren dit jaar een aantal nieuwigheden voorzien. Zo was er de monoloog van Onno Van Gelder jr die de koning te paard opnieuw tot leven bracht en er werd ook een brief voorgelezen van een 12-jarige jongen die op 20 februari 1934 een brief schreef naar koningin Elisabeth naar aanleiding van het overlijden van de koning. Zo'n 200 vaandeldragers, vertegenwoordigers van vaderlandslievende- en oudstrijdersverenigingen uit het hele land stapten mee op in de optocht. Na het huldebetoon vond nog een hulde plaats aan het British Memorial to the missing, het Frans monument en het IJzermonument. Daar werd het infobord officieel onthuld na de restauratie van het monument.

(PB - foto IV)