Nathalie Deprez wint Deerlijkse fotozoektocht

Dinsdagavond was er prijsuitreiking. De Snooker zal afgeladen vol voor dit feestelijk gebeuren. Organisator Dominique Vanhonnacker vertelde dat zijn initiatief veel nieuwe deelnemers lokte voor de zoektocht naar 54 foto's op een parcours door de gemeenten Deerlijk, Anzegem, Waregem en Vichte.

"Van de deelnemers waren er 323 die alle foto's vonden. Ik zie ook dat er steeds meer mensen van buiten de gemeente deelnemen. Het is al bij al een zomergebeuren dat veel volk in een gezellige sfeer op de been en fiets brengt. Volgend jaar onze achtste editie. Er is einde dit jaar opnieuw een wintereditie van 11 november tot de 21 januari."

De winnares raadde de schiftingsvraag, het aantal theelichtjes en kaarsen schatten die in een grote zak staken (1023), tot op één na juist. Zij kreeg een fiets en de andere hoofdprijzen waren voor Damienne Tanghe en Rita Veys. Zij beantwoordden de schiftingsvraag met twee verschil.

(MV)