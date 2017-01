N-VA Oostende ijvert voor dierenbegraafplaats

Raadsleden Vanessa Brysse, Charlotte Verkeyn en Sofie Defever zijn zelf dierenliefhebbers en hebben een viervoeter. Daarom hechten ze groot belang aan een begraafplaats waar mensen op een waardige en serene manier afscheid kunnen nemen van hun beste vriend. "In West-Vlaanderen is geen enkele begraafplaats voor huisdieren, de dichtstbijzijnde begraafplaats is in Ninove", vertelt Sofie Defever.

"De Oostendenaars en andere West-Vlamingen zijn vragende partij en wij willen werk maken van hun vraag. Je mag je huisdier evenwel in je tuin begraven, mits het minder dan tien kilogram weegt, maar niet iedereen heeft een tuin waar dat kan. Daarom willen wij die mensen een plaats bieden die ook als ontmoetingsplaats kan dienen om samen hun verdriet van hun overleden huisdier te verwerken. Dat hoeft geen half voetbalveld te zijn, een groene, afgescheiden plaats met een zithoek is ruim voldoende. In Oostende zijn veel hondenloopweiden, er is dus plaats genoeg om een begraafplaats te realiseren."

(JRO)