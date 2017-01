Mysterie rond kindje Jezus in Veurne

Het was een vreemd zicht. Niet kindje Jezus, maar een zwaar verkeersbord vulde net voor Kerst de kribbe in de stal in de Zuidstraat in centrum Veurne. Overduidelijk het werk van vandalen. En dus moesten Gerard Goens (89) en zijn vrouw Lieve (80) nog maar eens op zoek naar een noodoplossing. Met de nadruk op die nog maar eens: want jaar na jaar is het opnieuw prijs.

...