Music Fund Brugge laat je bieden op tal van unieke hebbedingen

Bieden op gepersonaliseerde ukeleles van Club en Cercle Brugge? Of door Daan en Hooverphonic gesigneerde gitaren? Of een privérondleiding voor twintig personen in de klaviercollectie van Jos van Immerseel? Dat kan, en wel op zaterdag 4 maart van 17 tot 18u in het Concertgebouw tijdens Music Fund Actie Brugge.