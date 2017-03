Music Fund Actie in Brugs Concertgebouw brengt 6.462 euro op

Music Fund is een organisatie die muzikanten en muziekscholen ondersteunt in conflictgebieden en ontwikkelingslanden. De vzw verzamelt en herstelt instrumenten en geeft ze een tweede leven in onder meer het Midden-Oosten en Afrika. Voor het transporteren en herstellen ervan, alsook voor het opleiden van de instrumentenherstellers is er geld nodig. De voorbije weken organiseerde Brugge Plus in samenwerking met onder me...