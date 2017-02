Muriel Ravelingien is 'West-Vlaamse Sommelier of the year'

'Sommelier of the year' is een initiatief van Baudouin Mehuy samen met Foodprint1516 en Winterhalter. "De verkiezing van de 'Sommelier of the Year' is geen wedstrijd, maar een erkenning van de beste sommelier van het jaar op het werkveld, die wordt bekroond voor zijn dagelijkse inzet en zijn professionalisme", duidt Baudouin Mehuy.

De 'West-Vlaamse Sommelier of the year' is Muriel Ravelingien van Le P'tit Coeur in St-Eloois-Vijve. Derde werd Frederik Nerinckx van Boury Roeselare. Carine Hoedt van de Merlijn in Beselare eindigde op de tweede plaats. "Het is tof om erkend te worden. Ik ben opgetogen, zeker na mijn tweede plaats vorig jaar", zegt Muriel in een eerste reactie.

De overall winnaar wordt verkozen door de 11 provinciale winnaars zelf, onder begeleiding van een professionele jury. De winnaar wordt op 27 maart bekend gemaakt. (PVH)