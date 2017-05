Moslimjongens in Oostende tegen leraressen: "Je bent maar een vrouw"

In het schooljaar 2014-2015 was al bij 18,8% van de leerlingen van het secundair onderwijs in Oostende de thuistaal niet Nederlands. Nieuwkomers gaan meestal eerst een schooljaar naar de onthaalklassen voor anderstaligen (OKAN) in Petrus & Paulus West of het Koninklijk Atheneum Pegasus. Daar worden goede resultaten worden geboekt. Na een 'snuffelstage' van enkele weken komen ze dan in een gewone studierichting terecht. En daar gaat het lang niet altijd makkelijk.

