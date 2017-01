Moorslede: "Familie is voor mij het belangrijkste dat er is"

In de volleybalwereld is Alain Winne een vertrouwd gezicht. Vijfentwintig jaar is de Moorsledenaar verbonden aan mannenvolleybalclub Doskom Moorslede. "Eigenlijk ben ik zelf niet zo sportief, maar ik ben wel iemand die alle sporten op de voet volg." Begin de jaren negentig maakte Alain kennis met volleybal. Zoon Kristof sloot zich aan bij Doskom. Het bestuur van de vereniging merkte al snel dat Alain een geëngageerd persoon is en vroeg hem om tot het bestuur toe te treden. Tweeëntwintig jaar lang was Alain er secretaris, sinds 2014 neemt hij de taak van penningmeester op zich. "Als ik iets doe, probeer ik dat met hart en ziel te doen."

...