Moet nieuwe Leiebrug in Wervik op andere manier terugverdiend worden?

Terwijl vandaag in Wervik de nieuwe Leiebrug wordt ingevaren, is er protest over de plannen van de NV Waterwegen en Zeekanaal om op de Vrijdagmarkt in de schaduw van de monumentale Sint-Medarduskerk een appartementsgebouw te voorzien.