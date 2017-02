Moet geboortehuis van Karel van de Poele in Lichtervelde wijken voor Lidl?

De bvba Amira uit Sint-Andries (Brugge) diende een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in voor het bouwen van een Lidl-warenhuis met slagerij na voorafgaandelijke afbraak. Concreet houdt dat in dat zowel het bestaande Lidl-warenhuis, het aanpalende voormalige speeldorp Play City én twee aanpalende woningen zouden gesloopt worden. "Volgens de aanvraag wordt het nieuwe warenhuis gepland in de tweede bouwlijn, en dus niet langer aanpalend aan de Statiestraat zoals nu het geval is", aldus Lichtervelds schepen van ruimtelijke orde...