Moeder van 19 sterft in Waregem door combinatie van drugs en butaangas

Samen met twee vrienden had ze drugs gebruikt, waarna het inhaleren van aanstekergas haar fataal werd. Haar kind van 10 maanden was in de buurt toen ze overleed.

De vrouw van 19 overleed in haar appartement in de Sint-Jozefstraat in Waregem. Om 2.25 uur woensdagochtend werd de MUG opgebeld. Er kon geen hulp meer baten. De jonge moeder had samen met twee jongemannen drugs gebruikt. Toen ze daarna butaangas, dat gebruikt wordt in aanstekers, inhaleerde door middel van een plastic zak, werd de combinatie haar fataal.

(Belga)