Moeder bevallen van baby op toilet... maar mama en dochtertje maken het goed!

Die ochtend was de hoogzwangere Kaat nog bij de gynaecoloog geweest, maar wegens een kleine ontsluiting mocht ze terug naar huis. Het leek nog niet voor meteen.

In de vooravond, toen papa Luc Dehaene even weg was om hun tweejarig zoontje Louis op te halen in de opvang, schoot er evenwel toch een en ander in gang... op het toilet. "Ik voelde het hoofdje vrij snel", vertelt Kaat. En dus werd het kindje geboren 'in het kleinste kamertje'. Na drie keer persen kon Kaat haar dochtertje Marie Lou opvangen.

De mama bleef kalm, belde haar man op en de buren van café 't Zakske werden er bij gehaald. Die uitbaatster had zelf drie thuisbevallingen meegemaakt en stond Kaat bij met raad en daad. Bij aankomst van de hulpdiensten werden de eerste zorgen toegediend en de navelstreng doorgeknipt. Marie Lou werd geboren in Avelgem, maar de placenta kwam los in het ziekenhuis in Ronse, waardoor ze wettelijk in Ronse geboren is.

Intussen stellen mama en kind het goed, de papa is nog wat onder de indruk.

(GBA)