Minder volk op Zotte Maandag zonder zon in Wervik

Zotte Maandag is een van de hoogtepunten van de vijfdaagse Zomerkermis. Met braderie, animatie, optredens, eten en drinken. Al was er toch wel minder volk dan de vorige jaren. Mogelijks door het ontbreken van de zon. "Niet vergeten dat er ondertussen ook veel mensen na de vakantie weer aan het werk zijn", aldus Vanessa Neirynck van het Braderiecomité. "We hadden bovendien pech met de rommelmarkt. 's Morgens tussen 4 en 7 uur regende het immers ferm en is dat het slechtst mogelijke moment. Vorige week kreeg ik nochtans tientallen telefoons in verband met de rommelmarkt. Omdat er veel afhaakten, waren er daardoor plaatsen in de straten leeg. Jammer natuurlijk."

Zondagavond was er veel ambiance met de covergroep Edje Ska en De Pilchards. Maandagavond om 21 uur is de boysband Get Ready de afsluiter van een lange rij optredens. "We houden de traditie in ere om één keer een Vlaamse artiest vast te leggen", zegt Vanessa. "Twee is niet meer betaalbaar. Een covergroep gelukkig nog wel."

Dinsdag is er een verminderingsfoor op de kermis.

(EDB - Foto LV)