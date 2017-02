No regrets. Keuzes maken en ze achteraf niet betreuren. Een mooie levenswijsheid maar soms komt er gewoon geen keuze aan te pas. Je doet het gewoon. Het hele proces dat aan de daad voorafgaat? Foetsie. Oorzaak: alcohol. Just go with the flow. Heerlijk gevoel maar helaas gaat er hier nogal eens een diep schaamtegevoel mee gepaard. 's Anderendaags.

In de vorige blogs ging ik voor 'Minder cholesterol' en 'Minder hoofdpijn'.

Minder schaamrood staat ook in mijn top drie van redenen om alcohol (eventjes) af te zweren.

Daags na zo'n braspartij is het soms al eens een kwestie van puzzelstukjes bijeen rapen. Wie liep ik tegen het lijf? Over wat hebben we gebabbeld? Hoe ben ik thuis geraakt? Black outs uitpuzzelen.

Ik zei het al, ik kan er niet tegen.

Delen Na een schaamtelijke braspartij wordt er bij het lijmen van de brokken meteen een alliantie gesmeed tegen de échte vijand: alcohol

En het gebeurt al eens dat je je zo'n puzzelstukje liever niet herinnerd had.

Je hoopt nog heimelijk dat de anderen jouw pose, oneliner of performance wél in het Wonderlijke Land van De Verdringing hebben geparkeerd. Helaas is dat al dikwijls ijdele hoop. Dan is het een dagje op de tanden bijten en her en der schoorvoetend de temperatuur opmeten.

The walk of shame

The walk of shame. Hoe minder we die voor de voeten krijgen gesmeten, hoe liever. Mensen onder ogen komen na die avond, nacht, ochtend... Excuses prevelen. En zinnen die starten met 'hopelijk was ik niet te... (vul gerust in, het passeerde ooit al de revue).

Gelukkig heeft zowat 95 procent van de kennissenkring ook al ooit eens zo'n "mindere" avond gehad -"iets verkeerd gegeten precies"- en wordt het 'schaamtelijk voorval' al snel met de liefde der mantel bedekt. Veelal wordt er ook meteen een soort alliantie gesmeed tegen de échte vijand: alcohol. "Drank is de duivel"... (hmmmm Duvel) Nooit meer! Een schouderklop. Iets drinken? Om het leed weg te spoelen?

De meubelen zijn dan wel gered. Maar de schaamte blijft. Hoe is het in godsnaam (alweer) zo fout kunnen lopen?

Tja, er is nog maar weinig goeds uit al die liters gevloeid. Op enkele ideeën na misschien. Maar die blijven doorgaans gewoon achter aan de toog. Of gaan een eigen leven leiden. Die je dan best binnen de 24 uur in de kiem smoort.

Ach, het is geen makkie om met een licht neurotisch kantje op stap te gaan. Drinken en weten dat je er spijt van zal hebben. Pfff... Ik krijg er dorst van.