Minder cholesterol. Minder hoofdpijn. Minder schaamrood. Het is een mooie top drie om nooit nog naar de fles te grijpen. Maar eentje dat wel eens de doorslag zou kunnen geven, is "minder muizenissen". Wat er wordt de jongste maanden in die bovenkamer nogal wat af gesakkerd over de consumptie van alcohol.

Je mag geen magazine, krant of blog lezen of het gevoel bekruipt je als zou je een alcoholieker zijn. De zoveel-eenheden-per-week-wijsheden worden je naar het hoofd geslingerd. Op zich is het een koud kunstje om al deze studies en wijze raad in de wind te slaan -vooral na eenheid drie lukt dat steeds beter- maar als je omgeving ook al te pas en te onpas het onderwerp gaat aansnijden als je je lippen weer eens aan een glas rode wij of een streekbiertje zet, dan ga je op de duur ook echt gaat geloven dat je een probleem hebt.

Delen Onze maatschappij slaagt er telkens opnieuw in om brave burgers een schuldgevoel aan te praten

Ooit heb ik gerookt. En duizend keer ermee gestopt. Maar het was pas na het lezen van 'Stoppen met roken' van Alan Carr dat mijn ogen echt open gingen. Toen ik het spinnenweb ontdekte waarin de sigaret me wikkelde. Hoe die sigaret eigenlijk steeds meer controle had over mijn leven. Je stippelt routes uit langs sigarettenwinkels, wringt je agenda zodanig in bochten om rookpauzes in te lassen, loopt nijdig omdat je een rookpauze niet zal halen, rookt toch en bent dan ambetant omdat je met die rookgeur in een vergadering zit want je hebt geen tijd meer om die Mentos te halen op je bureau... En meer van die kleinigheden die telkens opnieuw voor ietwat irritatie gaan zorgen. En stress. En voor wat eigenlijk?

Wel, ik zit op vandaag niet in dat stadium als het op alcohol aankomt. De drinkpauze beperkt zich tot sloten zwart sop aan de koffiemachine, de drankencentrale maakt gewoon deel uit van de boodschappen in het weekend en de voorbije weken heb ik niet meer of minder last gehad van moodswings.

Delen Redenen zat om alcohol af te zweren. Maar die wegen niet op tegen de gezelligheid, de kameraderie en ... de roes

En toch slaagt onze maatschappij er op een of andere manier in om brave burgers telkens opnieuw een schuldgevoel aan te praten. Foei.

Dienstmededeling: de muizenissen mogen zich richting exit begeven. Dank u.

Zo zie je maar, redenen zat om alcohol af te zweren. Maar die wegen niet op tegen de gezelligheid, de kameraderie en ... de roes die als geen ander soelaas kan bieden.

Hier en nu eindigt mijn Tournée Minérale. Vrijdag 24 februari. Vanavond is er een feestje gepland en ik ga geen toeschouwer zijn deze keer, ik doe mee.

Mijn Tournée Minérale is geslaagd. Het opzet was om eens stil te staan bij je alcoholverbruik, dat heb ik zoals je de voorbije weken kon lezen ook gedaan. Mijn conclusies zijn getrokken.

Een mens mag niet te lang stilstaan in het leven. Niet?

Merci en santé.

En we houden ons nu in stilte verder bezig. Maar niet te stil.