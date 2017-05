Middelkerkse Modelbouw Vereniging organiseert happening

"We zijn heel bescheiden gestart in 2010, maar zeven jaar later mogen we er prat op gaan dat we uitgegroeid zijn tot een begrip in de modelbouwwereld, waar heel wat mensen uit de regio, maar ook van ver buiten de regio en zelfs van over de landsgrenzen heen, naartoe komen", aldus voorzitter Nick Coppens. De MMV is een bloeiende club die elke vrijdagavond verzamelen blaast in haar lokaal in het dienstencentrum De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke en op vandaag 30 leden telt. "Op modelbouw staat geen leeftijd. Het werken en de teamgeest houdt iedereen jong. Wij doen aan zowel statische plastiekmodelbouw als aan papiermodelbouw en houtmodelbouw."

Uit binnen- en buitenland

De leden van de MMV blijven ook niet stilletjes in hun hoekje zitten, want een aantal van hen neemt maandelijks deel aan modelbouwbeurzen in zowel binnen- als buitenland. Dat resulteert ook in het feit dat op de beurs die door de vereniging wordt georganiseerd op zondag 21 mei niet enkel binnen-, maar ook buitenlandse clubs aanwezig zullen zijn. De modelbouwbeurs is een ideale gelegenheid voor wie kennis wil maken met de modelbouw in zijn geheel, want naast de leden van de eigen club en modelbouwers uit andere clubs zijn er ook heel wat handelaars aanwezig waar zowel de gevorderde als de beginner werkmateriaal kan vinden. De aanwezige clubs tonen hun beste werken en er is ook een wedstrijd waarin de mooiste werken worden bekroond. Ook de bezoekers kunnen hun voorkeur geven en een publiekswinnaar aanduiden. Om het allemaal gezellig te maken, is er ook gezorgd voor koffie en taart. De beurs op 21 mei opent om 9 uur 's morgens en de deuren van de polyvalente zaal van De Stille Meers gaan dicht om 17.30 uur.

(PB)