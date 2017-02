Middelkerke en Westende krijgen bredere en mooiere Zeedijk

Het is nog niet voor onmiddellijk, maar zowel de Zeedijk van Middelkerke als deze van Westende zullen er in de toekomst helemaal anders uitzien. De Zeedijk in beide badplaatsen wordt niet alleen breder, hij zal ook mooier ogend, moderner en vooral ook veiliger worden. Het eindontwerp wordt verwacht in het voorjaar van 2019 en daarna kunnen de eigenlijke werken van start gaan.

De ontwerpfase is nu goed en wel van start gegaan, het gemeentebestuur heeft het projectontwerp gegund aan een collectief van studiebureau's die nu twee jaar lang intensief zullen werken aan een grondige studie voor de nieuwe Zeedijk. Het wordt niet zomaar een vernieuwing als vele andere, maar ook de pleinen zullen betrokken worden in het hele project en er zal ook aandacht zijn voor toekomstige activiteiten op het strand zoals loungebars en het gebruik van kleine zeilbootjes. Een totaalproject dat volgens schepen Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V) en burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open VLD) samen met het nieuw te bouwen Casino meer uitstraling en toeristische aantrekkingskracht moet geven aan beide badplaaten. Middelkerke en Wetende hebben samen trouwens de langste wandeldijk van de hele kust.

"De huidige dijk heeft ons tot op vandaag steeds kunnen behoeden voor overstromingen, maar wij menen dat bijkomende maatregelen geen overbodige luxe zijn", zegt burgemeester Janna Rommel-Opstaele. "De Vlaamse overheid heeft ons de keuze gelaten tussen de bouw van een stormmuur en de verbreding van de dijk met een golfdempende uitbouw van 10 meter. Aangezien beide evenveel bescherming bieden is er toch gekozen voor de golfdempende uitbouw van de bestaande dijk omdat dit zowel functioneel als estetisch meer voordelen biedt".

Het aanzicht van de dijk zal helemaal anders zijn dan deze van nu. "Door te kiezen voor de golfdempende uitbouw zullen de dijk en het strand een vloeiend geheel vormen en dat heeft zo zijn voordelen", zegt schepen Liliane-Pylyser-Dewulf. "Langs de uitbouw komt er een promenade zodat wandelaars en fietsers van elkaar worden gescheiden en dat komt zowel het comfort als de veiligheid ten goede. Er komt ook meer groen op de Zeedijk en ik denk hierbij ondermeer aan duinengrassen, maar we willen ook meer zandkleuren gebruiken. Zowel de zandkleuren als de duingrassen vormen de natuurlijke kenmerken van de kuststrook". Het gemeentebestuur wil ook de bewoners, bezoekers en handelaars betrekken bij de vernieuwing van de Zeedijk en daarom wordt een voorontwerp voorgesteld aan de bevoking en het ontwerpbureau zal via bevragingen peilen naar de mening van de bevolking.

