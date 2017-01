Meulebeke: "Stimulans om ons verder voor de jeugd in te zetten"

Annelies Houtteman steekt het niet onder stoelen of banken: de KAJ vormt een flink deel van haar leven. Ze werd lid toen ze elf was. Momenteel is ze hoofd van de kernleiding. Omwille van haar inzet voor de KAJ werd ze genomineerd voor de Krak van Meulebeke. En ze haalde de titel binnen!