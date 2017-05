Menen wil zichzelf in de kijker zetten met promotiefilm

Net zoals andere steden en gemeenten vond het stadsbestuur van Menen de tijd rijp om een professionele, eigentijdse promotiefilm in te blikken. Het deed daarvoor een beroep op het productiehuis Picstory, dat eerder ook al Trefpunt-reportages over Menen maakte voor Focus-WTV. Volgens burgemeester Martine Fournier is zo'n promofilm een waardevol instrument om de troeven van de stad in de verf te zetten. "Mensen die in Menen wonen, kunnen trots zijn op hun stad. Niet-Menenaars zullen zien zo hoe verrassend onze stad is." Het werd een unieke, hippe promofilm met een urban touch en leuke graphics waarin Barre Neirynck, Belgisch kampioen BMX Flatland, met tricks leuke locaties aan mekaar fietst.

Cadeaubonnen te winnen

De promofilm zal vooral via de digitale communicatiekanalen zoals website, Facebook, Twitter en YouTube van de stad Menen verspreid worden. Ook op stedelijke events, officiële momenten en beurzen zal de promofilm te zien zijn. Voor de lancering ervan loopt er via de Facebookpagina van de stad Menen een wedstrijd tot 30 mei. Wie de promofilm leuk vindt, deelt én de pagina Stad Menen leuk vindt, maakt kans op een Shop- en Beleefcadeaubon van 25 euro. "Ik ben ervan overtuigd dat onze promotiefilm zal gesmaakt worden én zal aanslaan, zodat bijvoorbeeld Meense jongeren na hun studies in onze stad hun stekje zoeken of mensen van buiten Menen overtuigd raken van onze grensverleggende stad. Ik wil ook iedereen bedanken die op de een of andere manier een bijdrage leverde tijdens de productie van deze promofilm", rondt burgemeester Fournier af.

(NVM)