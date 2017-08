Meisje van 12 uit Ingelmunster is weer terecht

Het twaalfjarige meisje uit Ingelmunster dat sinds vrijdagavond spoorloos was, is teruggevonden. Dat melden burgemeester Kurt Windels (De Brug) en Child Focus maandagavond. Het meisje was vrijdag rond 17 uur vertrokken aan haar woning en dook het hele weekend niet meer op. Gezien haar jonge leeftijd sprak het parket van een onrustwekkende verdwijning. Het bericht over de verdwijning werd massaal gedeeld op sociale media.

Maandagavond was de tiener dus terecht, gezond en wel. 'Louise is veilig en wel teruggevonden', zegt Child Focus op Twitter. "Hartelijk dank voor de collectieve bezorgdheid", schrijft burgemeester Windels op Facebook.

