Het Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen is de organisator van dit evenement. Deze vzw organiseert in de loop van het jaar verschillende toertochten in binnen- en buitenland en één keer per jaar wordt ook een reünie georganiseerd. Dit jaar werd gekozen voor Ieper in het kader van de oorlogsherdenkingen. Een bezoek aan het In Flanders Field Museum en de Last Post staan op het to-do lijstje. Zaterdag varen ze dan met zijn allen terug de stad uit.

(EF)